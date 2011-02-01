ВР планирует на 8-й сессии рассмотреть почти 900 законопроектов

Верховная Рада приняла постановление «О повестке дня 8-й сессии Верховной Рады Украины VI созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 361 народный депутат из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, в повестке дня предусмотрено рассмотрение 243 уже подготовленных законопроектов, а также 620, которые еще нуждаются в доработке.

По его словам, в целом парламент должен рассмотреть на текущей сессии 863 законопроекта.

Среди законопроектов есть те, что касаются рынка земли, а также пенсионного обеспечения.