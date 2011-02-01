Пара евро/доллар на сегодняшних торгах может опустится ниже 1,3600 - эксперт

Пара евро/доллар на торгах во вторник, 1 февраля, не сумев в понедельник в очередной раз преодолеть отметку 1,3740, опустится к уровню 1,3630, а в случае позитивных данных из США, может уйти ниже 1,3600, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают в компании, фунт, вероятно, откорректирует движение понедельника, основная поддержка пары - 1,5900. В случае, если статистика из Великобритании окажется значительно выше прогнозов, то пара может попытаться преодолеть 2-х недельный максимум 1.6059.

Основным сопротивлением для USD/CHF, к которому пара, скорее всего, и устремится, является 0,9490. Опуститься ниже 0,9400 ей вряд ли удастся.

USD/JPY, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 81,85-82,30.

Аналитики FOREX CLUB в Украине подчеркивают, что во вторник, 1 февраля, участникам рынка стоит обратить внимание на данные по индексу ISM из США. Статистика из еврозоны и Великобритании, судя по прогнозам, вряд ли окажет сильное влияние на европейские валюты.