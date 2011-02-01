НБУ обратится в Кабмин для ускорения принятия решения по рекапитализированным банкам

Национальный банк Украины обратится к правительству с письмом с просьбой ускорить процесс принятия решения относительно рекапитализированных за государственные средства банки, а также банка «Надра».

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте НБУ по итогам совещания в Нацбанке 28 января 2011 года.

«Решение вопроса относительно этих банков на сегодня является стратегическим. От решения вопроса по отдельным банкам, таким как ПАО “Родовид Банк”, ПАО “АКБ “Киев”, АБ “Укргазбанк”, ОАО КБ “Надра”, зависит не только судьба этих банков, но и судьба банковской системы в целом», - отметил председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ.

От сроков решения данного вопроса зависят объемы средств, необходимых для восстановления стабильной деятельности рекапитализированных за госсредства банков, восстановления доверия кредиторов и вкладчиков, улучшения инвестиционной привлекательности государства и его экономической стабильности.

Как отметил первый заместитель председателя НБУ Юрий КОЛОБОВ, вопрос восстановления доверия к банковской системе является чрезвычайно важным, а ее стабильность будет первым шагом на пути к восстановлению долгосрочных и дешевых гривневых ресурсов.

Нацбанком была разработана стратегия выхода из сложившейся ситуации. Стратегия направлена на восстановление стабильной деятельности банков, работу по ликвидации проблемной задолженности, удовлетворение требований кредиторов и минимизацию расходов правительства.

С.АРБУЗОВ поручил заместителю председателя НБУ Игорю СОРКИНУ провести встречу с министром финансов Федором ЯРОШЕНКО с целью решения вопроса восстановления стабильной деятельности рекапитализированных банков и ОАО КБ “Надра”.

Справка УНИАН. В июне 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

На сегодня Минфин является владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составляет 87,72%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%. Все эти банки нуждаются в дополнительной капитализации.

В банке «Надра» 9 февраля 2011 года истекает предельный срок работы временной администрации, который установлен законодательством (два года).