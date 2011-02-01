Евро будет расти в цене, несмотря на ситуацию в Египте - эксперт

Ситуация на Ближнем Востоке несколько дестабилизировала мировой валютный рынок, однако евро в ближайший месяц может продолжить свой рост. Такое мнение высказал УНИАН Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

По его словам, инвесторы в прошлую пятницу из-за событий в Египте активно покупали американский доллар. Евровалюта во второй половине торгового дня резко снизилась в цене до уровня 1,3608. Тем не менее, уже в понедельник, 31 января, евро восстановился в цене до 1,3690.

Как отметил эксперт, основным катализатором удорожания евро стали вышедшие предварительные данные по инфляции в еврозоне за январь, которые показали рост до 2,4% в годовом выражении. Такие темпы инфляции являются максимальными за последние 27 месяцев, и превышают целевой уровень ЕЦБ – 2%. Высокие темпы инфляции поддержат агрессивную тональность председателя ЕЦБ Жан-Клода Трише на пресс-конференции 3 февраля, что также будет способствовать росту стоимости евро в краткосрочном плане.

По мнению Н.Ивченко, на этом фоне проблемы в Египте отошли на второй план. В ближайший месяц евровалюта ввиду позитивных настроений участников рынка FOREX и увеличения инфляционного давления может вырасти до уровня 1,4000-1,4200. В Украине в этом случае средний курс продажи наличного евро составит 11,24-11,40 грн.

«Политическое напряжение в Египте, скорее всего, отразится не на валютной паре EUR/USD, а на динамике других валют, которые традиционно растут в цене во время военных действий в мире, а именно швейцарского франка и японской йены. Валютная пара USD/CHF может снизиться до своих исторических минимумов 0,9100-0,9200, а японская йена снова вернуться в район 80,50-81,00», - резюмировал Н.Ивченко.