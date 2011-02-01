Украина может полностью перейти на международные стандарты бухгалтерского учета с 2012 г.

Министерство финансов Украины подготовило проект закона, которым предлагается полностью перейти на международные стандарты бухгалтерского учета с 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола сообщил начальник управления методологии бухгалтерского учета Минфина Олег КАНЦУРОВ.

«И на сегодня такой законопроект уже подготовлен и будет передан в парламент. То есть в случае его принятия с 2012 года предприятия, ПАО, страховики… будут вести бухгалтерский учет непосредственно по международным стандартам. Для этих категорий будут действовать исключительно международные стандарты», - отметил он.