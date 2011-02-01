Украина может полностью перейти на международные стандарты бухгалтерского учета с 2012 г.
13:45, 01 февраля 2011Финансы
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Министерство финансов Украины подготовило проект закона, которым предлагается полностью перейти на международные стандарты бухгалтерского учета с 2012 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола сообщил начальник управления методологии бухгалтерского учета Минфина Олег КАНЦУРОВ.
«И на сегодня такой законопроект уже подготовлен и будет передан в парламент. То есть в случае его принятия с 2012 года предприятия, ПАО, страховики… будут вести бухгалтерский учет непосредственно по международным стандартам. Для этих категорий будут действовать исключительно международные стандарты», - отметил он.
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