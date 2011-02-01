Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) заявляет об увеличении давления налоговиков на бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый вице-президент УСПП Сергей ПРОХОРОВ.

В частности, на сегодня остается нерешенным вопрос о возмещении налога на добавленную стоимость, отметил он. «Проблема автоматического возмещения остается пока что виртуальной».

Поступают также жалобы на то, что налоговики не выполняют норм бухгалтерского законодательства, сказал С.ПРОХОРОВ.

По его словам, в среднем в неделю поступает около 200 жалоб от предпринимателей на действия налоговиков.

Кроме того, УСПП надеется на внесение поправок в Налоговый кодекс в ближайшее время, отметил С.ПРОХОРОВ.