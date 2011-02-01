Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9505-7,9585 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту продолжали удерживать свои позиции.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг» , на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9520/7,9610, к 12:00 сузился спрэд 7,9530/7,9580. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9505/7,9585.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2680/85, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2683/85. К закрытию цены установились на уровне 0,2684/85. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,6199 (-0,1826).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3711/13, а к 15:00 повысились 1,3650/52. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9005/10,9145, к 12:00 цены ушли вверх 10,9195/10,9325. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9210/10,9380.