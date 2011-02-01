Фонд госимущества утвердил план выставления пакетов акций на продажу в 2011 году

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) своим приказом от 30 января этого года утвердил помесячный пообъектный план-график выставления на продажу в I-IV кварталах 2011 года пакетов акций хозяйственных обществ и холдинговых компаний.

Об этом сообщается на сайте Фонда госимущества Украины.

Всего в утвержденном плане-графике 105 объектов на приватизацию, при этом отсутствуют объекты энергетики, а также другие крупные объекты, о планируемой приватизации которых в этом году ранее заявляло руководство ФГИУ.

В соответствии с утвержденным планом-графиком, на продажу в этом году планируется выставить, в частности, ранее уже выставляемые на продажу госпакеты акций ОАО «Херсонский хлопковый комбинат», ОАО «Киевский мотоциклетный завод», ОАО «Росава», АХК «Укрнафтопродукт», ОАО «Авиакомпания «Аэролюкс», ПАО «Завод «Маяк», ОАО «Макеевский металлургический комбинат» и пр.