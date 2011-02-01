Великобритания надеется на подписание соглашения о ЗСТ Украины и ЕС в этом году – посол

Великобритания надеется на подписание соглашения о зоне свободной торговли Украины и ЕС в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР.

Он отметил, что ряд переговоров по этому вопросу уже проведены.

«В течение последних шести месяцев мы увидели основание, что эти переговоры могут быть успешно завершены в течение текущего года», - сказал Л.ТЕРНЕР.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.

17 декабря 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что Украина и Евросоюз уже в 2011 году подпишут соглашение о безвизовом режиме и зоне свободной торговли.