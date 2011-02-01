В Харькове предприниматели требуют отставки Кабмина и Верховной Рады

В Харькове на площади Свободы перед зданием облгосадминистрации около 300 предпринимателей проводят акцию протеста с требованиями отставки Кабинета министров Украины и Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, предприниматели держат государственные флаги, символику харьковского областного профсоюза предпринимателей и транспаранты с надписями: «Уряд – у відставку, кодекс – на смітник!», «Ні податковим репресіям!», «Геть антинародний уряд!», «Вимагаємо дострокових виборів Верховної Ради!».

Председатель харьковского городского профсоюза предпринимателей Александр ШАРМАР отметил, что предприниматели не удовлетворены принятым Налоговым кодексом, поскольку «в нем более двадцати серьезных юридических ляпов» и он не вводит мораторий на проверки предпринимательской деятельности, на чем настаивали участники предыдущего предпринимательского Майдана.

«Такой сырой документ не должен был появиться на свет и приниматься Верховной Радой. Эксперименты над Украиной недопустимы», - сказал он.

Кроме этого, участники акции подчеркнули недопустимость неправомерных проверок торговых площадок правоохранителями и различными контролирующими органами, которые, по словам участников акции, на протяжении января проводились в Киеве, Одессе, Николаеве и других городах Украины.

В связи с этим участники митинга приняли и передали обращение к председателю Харьковской облгосадминистрации Михаилу ДОБКИНУ с требованием «принятия срочных и безотлагательных мер по недопущению подобных грубых нарушений законодательства Украины со стороны сотрудников правоохранительных и контролирующих органов».

«Мы надеемся, что мэр и губернатор не допустят такого произвола, который произошел в Киеве, Одессе и ряде других городов», - отметил А.ШАРМАР.