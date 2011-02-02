Бывший и.о. председателя Госкомрезерва Никитин будет содержаться под стражей

Шевченковский районный суд Киева избрал для бывшего и.о. председателя Госкомрезерва Украины Виталия НИКИТИНА меру пресечения в виде удержания под стражей.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, суд принял такое решение 31 января в рамках расследования уголовного дела против В.НИКИТИНА, возбужденного по фактам хищения более 7 млрд. грн. государственных средств, в том числе, выявленного международными аудиторскими организациями во время проверки законности использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 годах и в 1 квартале 2010 г.

Должностному лицу инкриминируется хищение средств в сумме 243 млн. грн. путем использования звена подконтрольных предприятий при закупке в Госкомрезерв 22 тыс. 150 тонн сахара.

Главное следственное управление СБУ расследует уголовное дело, возбужденное в отношении В.НИКИТИНА по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 января Главное следственное управление СБУ задержало В.НИКИТИНА.