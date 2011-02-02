В Киеве 17-19 марта пройдут Дни британского бизнеса в Украине
09:45, 02 февраля 2011Финансы
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В Киеве 17-19 марта этого года пройдут Дни британского бизнеса в Украине.
Об этом УНИАН сообщили в посольстве Великобритании в Украине.
Цель мероприятия – ознакомить простых граждан Украины и бизнесменов с возможностями британских компаний, наладить более тесные контакты между компаниями и бизнесменами обеих стран.
В посольстве сообщили, что свое участие в мероприятии уже подтвердили порядка 20 компаний и брендов, работающих в различных направлениях бизнеса, в частности, BP (TNK-BP), Rolls Royce, Bentley, Jaguar.
Дни британского бизнеса в Украине пройдут в торгово-выставочном центре «Глобус».
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