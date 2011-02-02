Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9515/7,9580 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9515/7,9580 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли до 0,2701/0,2705, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9955/11,0060.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3833/1,3835 (вторник – 1,3711/1,3713).

Во вторник, 1 февраля, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9415/7,9525.