Азаров: поступления в Госбюджет в январе выросли на 21% – до более 19 млрд. грн.

Поступления средств в Государственный бюджет Украины в январе текущего года выросли более чем на 21% по сравнению с январем 2010 года, превысив 19 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

При этом он отметил, что по январю на 100% профинансированы Пенсионный фонд и «чернобыльские» выплаты, субсидии за коммунальные услуги и энергоносители, а также другие социальные выплаты.

Н.АЗАРОВ также отметил, что, по сравнению с январем 2010 года, в январе т.г. доходы также выросли, и на остатках местных бюджетов находится около 10 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации, обнародованной 12 января на сайте Государственного казначейства Украины, доходы Государственного бюджета Украины за 2010 год, по оперативным данным, составили 240,398 млрд. грн., что на 5,7%, или на 14,598 млрд. грн., меньше, чем было запланировано (254,996 млрд. грн.).

Данные по доходам предоставлены с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа.

Доходы общего фонда, по сравнению с планом, недовыполнены на 1,3% и составили 207,473 млрд. грн.