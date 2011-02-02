Азаров: МВФ положительно оценивает результаты развития Украины

Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценивает результаты социально-экономического развития Украины в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров, рассказывая о своей встрече с руководителем миссии МВФ Таносом АРВАНИТИСОМ.

«Руководитель миссии дал положительную оценку результатам социально-экономического развития (Украины – УНИАН) в 2010 году. Эта объективная оценка компетентного специалиста – лучший ответ оппонентам правительства», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 февраля, в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда под руководством Таноса АРВАНИТИСА. Работа миссии будет продолжаться до 11 февраля для проведения дискуссий о втором пересмотре выполнения программы в рамках договора stand-by.