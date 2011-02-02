На украинском межбанке к 12:00 котировки составили 7,9550/7,9610 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9515/7,9580, к 12:00 цены повысились до 7,9550/7,9610 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2701/0,2705, к 12:00 сузился спрэд – 0,2702/0,2704. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 29,4450 (-0,1749).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3833/1,3835, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9955/11,0060, к 12:00 цены ушли вниз – 10,9870/11,0010.