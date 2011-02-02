Целью евро на сегодняшних торгах будет уровень 1.3900 - эксперт

Целью для евро на торгах в среду, 2 февраля, будет уровень 1.3900, для пары доллар/иена – 81.00, для пары доллар/франк – 0.9300, для британского фунта – 1.6250. Так прогнозируют ситуацию на валютном рынке аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, «антидолларовые настроения» сохранятся на рынке в среду. Поддержать их могут и публикации экономических данных. Так, согласно прогнозам, показатели инфляции производителей в еврозоне и индекс PMI в сфере строительства в Великобритании могут продемонстрировать положительную динамику, тогда как цифры по занятости в частном секторе, которые объявляются перед релизом показателей по американской безработице (что запланировано на пятницу), могут и не порадовать.