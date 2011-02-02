ВР намерена разрешить увеличение доходной части бюджетов фондов госсоцстрахования

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно увеличения объемов доходной части бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью 85 Закона „О банках и банковской деятельности” и в статью 2 Закона „О введении моратория на принудительную реализацию имущества”, которые предусматривают, что действие моратория на удовлетворение требований кредиторов не распространяется по требованиям органов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Также предусмотрено внесение изменений в статью 3 Закона „О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса” и в статью 34 Закона „Об исполнительном производстве”, которые предусматривают предоставление права органам государственной исполнительной службы осуществлять исполнительное производство в соответствии с Законом „Об исполнительном производстве” в отношении предприятий топливно-энергетического комплекса, внесенных в реестр предприятий ТЭК, которые принимают участие в процедуре погашения задолженности, если взыскателями являются органы фондов общеобязательного государственного социального страхования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «с целью обеспечения стабильного функционирования органов фондов общеобязательного государственного социального страхования и Пенсионного фонда Украины относительно предоставления материального обеспечения и социальных услуг населению, предотвращения рейдерских атак на финансовые активы фондов и обеспечения их целостности предусматривается ввести запрет на обращение взыскания на их имущество и применение к ним процедуры банкротства».