Кабмин увеличил уставный капитал "Укрэксимбанка" почти на 20 млн. грн.

Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Государственного экспортно-импортного банка Украины («Укрэксимбанка») на 19,997 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что увеличение было проведено за счет нераспределенной прибыли банка.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 января 2011 года составили 73,172 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 52,094 млрд. грн., обязательства – 55,717 млрд. грн., уставный капитал – 16,394 млрд. грн., собственный капитал – 17,454 млрд. грн.

«Укрэксимбанк» в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличил прибыль на 69% – до 51,307 млн. грн.