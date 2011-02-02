Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9520-7,9600 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими 7,9515/7,9580, к 12:00 цены повысились 7,9550/7,9610. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 7,9520/7,9600 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2701/05, к 12:00 сузился спрэд 0,2702/04. К закрытию цены понизились 0,2700/01. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4665 (-0,1534).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3790/1,3860. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,9955/11,0060, к 12:00 цены ушли вниз 10,9870/11,0010. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9670/10,9840.