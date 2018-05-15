Очередной ляпсус НК: арестовать счет можно, а снять арест - нет

Сколько раз не обсуждай тему Налогового кодекса, а новости все равно будут. Виной тому тот факт, что заложенные в документе нормативы содержат в себе ряд противоречий и откровенных ляпсусов.

Один из них – в НК прописаны основания для наложения налоговиками ареста на счета плательщиков, но в нем отсутствуют положения, которые давали бы право налоговой арест снять.

Даже при последующем выполнении плательщиком требований налоговой службы его счета будут находиться под арестом, ведь у налоговой отсутствуют полномочия как на снятие ареста, так и на обращение в суд с заявлением о таком снятии. П. 91.4 ст. 91, регулирующий порядок снятия арестов и устанавливающий ограничение времени ареста счетов, распространяется исключительно на случаи, когда плательщик имеет налоговый долг и ему назначен налоговый управляющий. Очевидная недоработка НК будет иметь крайне серьезные последствия для плательщиков, подвергнутых таким наказаниям.

Итак, по порядку…

Обжаловать можно, но исполнение не остановить

Согласно НК, плательщик не ограничивается в праве открывать новые счета, однако все они ставятся на учет в органах налоговой службы (ст.69 НК). До этого расходные операции со счетов не осуществляются. При этом налоговая может отказать плательщику в установке на учет счета, правда, на неизвестном основании (устанавливаются налоговой) - п. 69.5 ст. 69 НК.

Стоит отметить, что плательщика не должно расслаблять то обстоятельство, что арест счетов осуществляется на основании решения суда. Ведь Кодексом административного судопроизводства Украины (ст. 183-3) предусмотрена специальная упрощенная процедура рассмотрения обращений налоговой службы, которая может происходить без плательщика (хотя и с обязательным его уведомлением). Срок на рассмотрение обращения - три дня. Определение суда может быть обжаловано, что, однако, не останавливает его исполнение.

В жилье можно не пускать

Пункт 20.1.15 Налогового кодекса предусматривает право налоговой службы обращаться в суд для остановки расходных операций на счетах плательщика в случае, если плательщик налогов не допускает должностных лиц органов государственной налоговой службы к осмотру территорий и помещений, которые используются для осуществления хозяйственной деятельности и/или являются объектами налогообложения, или используются для получения доходов (прибыли), или связаны с другими объектами налогообложения, и/или могут быть источником погашения налогового долга.

В данном случае речь идет не о недопуске к проверке, а именно о недопуске к осмотру помещений, который проводится только в рамках налоговой проверки (документальной выездной либо фактической). Таким образом, должностные органы налоговой службы не имеют права требовать допуска в помещения и на территории плательщика без надлежащим образом оформленной документации на проверку (ст. 81 НК).

Налоговые органы не имеют также права доступа в жилые помещения (жилье) согласно п. 20.1.11 и п. 16.1.13 НК Украины.

Напомним, согласно ст. 379 Гражданского кодекса, жильем является жилой дом, квартира, другое помещение, пригодные для проживания в них. Понятия жилого дома, квартиры определены в статьях. 380, 382 ГК Украины. Очевиден и следующий вывод - если жилье используется для хозяйственной либо предпринимательской деятельности, то в этом случае налоговые органы могут быть в него не допущены обоснованно.

Даниил Гетманцев, кандидат ю.н. (для УНИАН)