Кабмин определил 163 инвестиционно-инновационных проекта на 368 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины определил 163 инвестиционно-инновационных проекта на общую сумму 368 млрд. грн. для реализации до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что 40% по сумме средств из общего количества проектов уже имеют реальное финансирование и программу реализации. По результатам реализации всех проектов ожидается создание более 700 тыс. рабочих мест. Больше всего проектов планируется реализовать в сфере энергетики, в частности, по добыче сланцевого газа, разработке шельфа Черного моря, строительству и реконструкции тепловых электростанций, систем энергосбережения.

«Более 40% проектов по сумме – это те проекты, которые будут реализовываться в топливно-энергетическом комплексе», – сказал А.КЛЮЕВ.

«Эти проекты будут реализовываться не только в 2011 году. У нас есть проекты, реализация которых закончится в 2012, 2013 годах, и есть некоторые проекты до 2015 года. Это крупные проекты, которые за один день нереально реализовать. Даже не то что реализовать, а оборудование под реализацию этих проектов в течение одного года обеспечить невозможно», – сказал А.КЛЮЕВ.