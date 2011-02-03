Срок временной администрации в банках продлят до 30 месяцев?

Национальный банк Украины (НБУ) инициирует в законодательном порядке продление максимального срока работы временной администрации в системных коммерческих банках с 24 до 30 месяцев. Соответствующий законопроект №8050 был подан Национальным банком и 2 февраля зарегистрирован в Верховной Раде.

"Законопроектом предлагается предоставить Национальному банку право продлевать действие временной администрации для системообразующих банков на срок до восемнадцати месяцев", - говорится пояснительной записке к законопроекту.

Соответствующие изменения НБУ предлагает внести в статью 75 закона "О банках и банковской деятельности".

Согласно этому закону, НБУ на сегодняшний день может вводить временную администрацию сроком на 1 год и продлевать ее действие также на 1 год.

В Нацбанке считают, что в установленный на сегодня максимальный срок работы временной администрации не всегда удается восстановить платежеспособность банка.

Регулятор также обращает внимание на то, что продление срока работы временной администрации позволило бы избежать расходов Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые возникли бы в случае ликвидации банка.