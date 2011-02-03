Золото падает в цене - мировая экономика восстанавливается

Золото подешевело на торгах в среду, 2 февраля, на фоне признаков ускорения восстановления мировой экономики. В целом за январь золото подешевело на 6,2%, что стало самым значительным месячным падением с декабря 2009 года.

Апрельский фьючерс на золото по итогам торгов в Нью-Йорке на бирже Comex в среду подешевел на 0,6% - до 1332,1 доллара за тройскую унцию, передает Bloomberg.

За 2010 год золото подорожало на 30%. Рост стоимости металла был зафиксирован десятый год подряд, что стало самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года. В последние годы удорожание драгметалла, который рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, было вызвано мировым финансовым кризисом.