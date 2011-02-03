Эксперт: сегодня отправная точка для евро - 1,3800

Отправная точка для евро на торгах в четверг, 3 февраля, – 1,3800. В европейскую сессию пара, скорее всего, снизится до уровня 1,3740, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, дальнейшее развитие зависит по большей части от выступления главы ЕЦБ. В случае, если паре удастся преодолеть выше обозначенный уровень, она отправится к 1,3630.

Как отмечают аналитики, фунт в течение дня, скорее всего, совершит попытку преодоления отметки 1,6230. В случае, если попытка увенчается успехом, пара может направиться к 1,6300. Основные поддержки – 1,6100 и 1,6050.

Валютная пара USD/CHF, вероятно, продолжит рост. В случае, если пара преодолеет 0,9440, то следующая цель – 0,9550.

В случае удачного преодоления максимума среды, USD/JPY может достигнуть 82,30. Основная поддержка для пары – 81,30.

Основными событиями четверга станут решение по денежно-кредитной политике ЕЦБ и пресс-конференция Трише. Кроме того, участникам рынка стоит обратить внимание на PMI еврозоны и Великобритании, которые могут оказать влияние на рынок, в особенности на котировки фунта. В американскую сессию будут опубликованы данные по безработице, на которые вряд ли будет какая-либо существенная реакция, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.