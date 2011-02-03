Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9520/7,9590 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9520/7,9590 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2713/0,2716, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9680/10,9795. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3789/1,3791 (среда — 1,3833/1,3835).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9415/7,9550.