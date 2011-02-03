Международные валютные резервы НБУ на 2 февраля составили 35,132 млрд. долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины по состоянию на 2 февраля 2011 года составили 35,132 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

По его словам, в январе т.г. Нацбанк на межбанке приобрел валюты на 704 млн. долл. (в эквиваленте). Сумму продажи валюты В.ЛИТВИЦКИЙ не уточнил, но при этом подчеркнул, что сальдо интервенции регулятора было положительным.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года международные резервы Нацбанка выросли на 3%, или 1 млрд. 036,87 млн. долл., – до 34,576 млрд. долл.

За январь-декабрь 2010 года международные резервы НБУ выросли на 30,45%, или 8,071 млрд. долл.