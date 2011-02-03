На украинском межбанке к 12:00 котировки составили 7,9555/7,9590 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9520/7,9590, к 12:00 сузился спрэд – 7,9555/7,9590 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2713/0,2716, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2714/0,2715. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 29,2925 (-0,1740).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3789/1,3791, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9680/10,9795, к 12:00 цены понизились до 10,9630/10,9735.