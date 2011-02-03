В Варшаве сегодня начинается X Экономический форум “Украина-Польша”

Варшава . Сегодня в Варшаве начинает работу двухдневный X Экономический форум “Украина-Польша”, в котором примут участие главы Украинского и Польского государств Виктор ЯНУКОВИЧ и Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, перед началом экономического форума в Варшаве также состоится Польско-украинский форум самоуправления, на котором представители польской власти поделятся с украинцами опытом проведения административных реформ.

Форум самоуправления откроют вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ и министр внутренних дел Польши Ежи МИЛЛЕР, а экономический форум завтра, 4 февраля, своими выступлениями завершат В.ЯНУКОВИЧ и Б.КОМОРОВСКИЙ.

По данным организаторов, в работе форумов примут участие украинские и польские политики, предприниматели, а также представители центральной и местных органов власти. В частности, среди них будут губернаторы Львовской области Михаил ЦЫМБАЛЮК, Киевской - Анатолий ПРИСЯЖНЮК, Донецкой и Днепропетровской областей - Анатолий БЛИЗНЮК и Александр ВИЛКУЛ.

Участники экономического форума обсудят сотрудничество стран в сферах туризма, торговли, энергетической отрасли, взаимных инвестициях, в строительстве объектов инфраструктуры, а также роль органов местного самоуправления в поддержке экономического сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ начал двухдневный официальный визит в Польшу.