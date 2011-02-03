На обсуждение вынесен запрет досрочного изъятия депозита

Национальный банк Украины вынес на обсуждение норму о запрете досрочного изъятия срочных банковских депозитов.

Соответствующие инициативы обнародованы на сайте регулятора.

«С целью урегулирования проблемы возврата банковских депозитов «по первому требованию», а именно – определения конкретных сроков выполнения банком своих обязательств возврата вклада и создания правовых условий для снижения рисков банка в случае досрочного расторжения срочного депозитного договора Национальным банком Украины с участием банковских ассоциаций прорабатываются соответствующие предложения», – говорится в сообщении НБУ.

На рассмотрение и обсуждение выносится вариант полного запрета досрочного снятия срочных вкладов. Предлагается разрешить возвращение вкладов исключительно в срок, определенный договором, или в случае наступления непредвиденных ситуаций, требующих от вкладчика срочных денежных расходов (оплата лечения, возмещение имущественного ущерба, обеспечение защиты в суде и т.п.).

Также на обсуждение выносится еще один вариант, согласно которому предлагается установить, что в случае обращения вкладчика с требованием о выдаче вклада до наступления срока, оговоренного договором срочного вклада, банк осуществляет выплату в срок до 30 дней с момента обращения.

В соответствии со вторым вариантом Нацбанк обнародовал возможное изменение в законодательном порядке статьи 1060 («Виды банковских вкладов») Гражданского кодекса Украины.

Кроме того, НБУ предлагает установить норму, согласно которой «по договору вклада по требованию банк обязан выдать вклад в течение 3 рабочих дней с момента обращения вкладчика, кроме вкладов, сделанных юридическими лицами на иных условиях возврата, установленных договором».

Данное обсуждение в Национальном банке объясняют тем, что увеличение объемов банковского кредитования зависит в первую очередь от наличия у банков свободных кредитных ресурсов. Аккумулируя большие объемы финансовых ресурсов, банки имеют возможность направлять их на операционную или инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов, а также удовлетворять текущие или долгосрочные потребности своих клиентов. Главными продуктами и услугами на финансовом рынке, предоставляемыми банками, является кредитование субъектов различных секторов экономики.

Однако, подчеркивают в НБУ, действующее законодательство не только не стимулирует развитие рынка долгосрочных кредитов, но и, наоборот, создает условия, при которых банкам экономически выгодно осуществлять краткосрочное кредитование.

Так, ч. 2 статьи 1060 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что независимо от вида вклада банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика (условие договора об отказе от права на получение вклада по первому требованию является ничтожным).

«Наличие в гражданском законодательстве нормы, которая предоставляет вкладчику право в любое время расторгнуть договор и забрать свой банковский вклад, не дает банку уверенности в том, что привлеченные им средства будут находиться в его распоряжении, а следовательно, в банке существуют большие риски при финансировании долгосрочных инвестиционных проектов. Таким образом, законодательство фактически не стимулирует выдачу банками долгосрочных кредитов», – подчеркивают в Нацбанке.

В то же время, на данный момент для банков не установлен срок, в который они должны обеспечить выдачу вклада «по первому требованию», и, соответственно, право вкладчиков на получение средств «по первому требованию» остается определенным образом декларативной нормой, констатируют в НБУ.