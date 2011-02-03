Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9510-7,9590 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9520/7,9590, к 12:00 сузился спрэд 7,9555/7,9590. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9510/7,9590 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг» , рублевый рынок открылся котировками 0,2713/0,2716, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2714/0,2715. К закрытию цены понизились до 0,2712/0,2713. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3555 (-0,1110).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3789/1,3891, а к 15:00 упали до 1,3747/1,3749.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9680/10,9795, к 12:00 цены снизились до 10,9630/10,9735. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9415/10,9585.