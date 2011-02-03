Подготовка Украины к Евро-2012 года проходит с опережением графика – Янукович

Подготовка Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года осуществляется с опережением графика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украины государства, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

Глава государства отметил, что таким образом все проблемы с отставанием графика сейчас преодолены.

«Безусловно, вопрос подготовки к Евро-2012 в начале 2010 года было достаточно сложным... Мне больно было слышать, что Украину могут изъять из числа стран, на территории которых будет происходить это прекрасное действо», – сказал Президент Украины.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, как только он занял пост Президента, то сразу же «включил все возможности государства, чтобы преодолеть то отставание, которое было».

«Мы потратили много средств государства, вложили энергию, интеллект, чтобы войти в график, и сегодня мы его опережаем. Это была очень сложная задача, но мы ее выполнили. Я об этом говорю с большим удовлетворением», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент поблагодарил всех, кто приобщился к подготовке государства к Евро-2012, в том числе польских партнеров, с которыми проводились постоянные консультации.