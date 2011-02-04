Гриценко раскритиковал президентский законопроект о борьбе с коррупцией

Лидер партии «Гражданская позиция», председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что власть не намерена бороться с коррупцией, поскольку в соответствующем президентском законопроекте нет нормы о декларировании чиновниками расходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

Депутат объяснил, почему не верит в борьбу с коррупцией этой власти. А.ГРИЦЕНКО раскритиковал так называемый президентский антикоррупционный законопроект, поскольку не видит в нем главного положения – об обязательном декларировании чиновниками не только доходов, но и расходов их и их семей.

«В 2009 году парламент принял пакет антикоррупционных законов, которые ставили чиновника в рамки. Когда эта команда пришла к власти, она отсрочила те решения», - напомнил А.ГРИЦЕНКО.

«А теперь так называемый антикоррупционный законопроект ЯНУКОВИЧА позволит ему, членам правительства и другим чиновникам быть по декларации бедными как церковная мышь, но при этом члены их семей будут миллиардерами», - добавил народный депутат.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что парламент примет президентский законопроект. «Его примут, потому что они боятся. Посмотрите, сколько уже публикаций. У АЗАРОВА вроде бы все нормально по декларации, а по сыну его посмотрите, сколько нашли. Сын ЯНУКОВИЧА покупает банк. И по многим другим – сыновьям, тещам то же самое. ЯНУКОВИЧ знает, что делает. Они хотят и дальше быть безнаказанными», - отметил он.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО отметил, что инициировали разработку антикоррупционных законопроектов не украинские чиновники, а международные институты, и сейчас они констатируют, что борьба с коррупцией в Украине идет в обратном направлении. «Есть вещи абсолютно очевидные. До них дорос мир, и не нужно Украине свое колесо придумывать. Если в мире установили жесткие требования относительно государственных служащих, то не нужно нам набивать шишки много лет, чтобы потом прийти к тому же самому», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

«Мы уже далеко зашли. Вот в Одессе криком кричат те, кто растаможивает контейнеры, потому что их вызывают к руководству порта, показывают вверх перстом и говорят, что поступила команда с каждого контейнера брать деньги. Эти факты пошли в прессу, люди называют фамилии», - сказал депутат.

Лидер «Гражданской позиции» убежден, что человек, который честно платит налоги, должен получать от государства помощь, а от чиновников – решения вопросов, а если такой чиновник вместо помощи требует взятки, он должен сидеть за решеткой. Поэтому А.ГРИЦЕНКО предлагает кардинально повысить ответственность за взяточничество, а для некоторых категорий служащих – судей, прокуроров, следователей – ввести пожизненное лишение свободы за взятку в 10 тыс. долларов и больше. По словам депутата, он не надеется, что власть поддержит этот законопроект. «Рассмотрение будет по плану, однако большинство не проголосует, потому что власть живет взятками», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Он пообещал, что будет публично давить на власть и выразил убеждение, что когда оппозиция придет к власти, законодательство, наконец, будет усилено антикоррупционными законами.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими силу законы Украины “О принципах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, которые были высказаны специалистами, учеными и практиками.

23 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".