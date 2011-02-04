НБУ определил исключения при изменениях в договорах о привлечении средств нерезидентов

Национальный банк Украины определил исключения при регистрации изменений в договорах о привлечении средств от нерезидентов.

Это предусмотрено в постановлении НБУ №571 от 22 декабря 2010 года, которым вносятся изменения в порядок получения резидентами кредитов в валюте от нерезидентов. Текстом постановления располагает УНИАН.

На сегодня регулятор не позволяет вносить изменения в условия привлечения кредитов от нерезидентов, в случае если совокупные выплаты по таким кредитам превышают максимальную процентную ставку, установленную Нацбанком.

Постановлением №571 Нацбанк делает исключения в применении этой нормы, если изменения в кредитных договорах касаются изменения названия, местонахождения, банковских реквизитов резидента-заемщика или нерезидента-кредитора.

Своим циркуляром регулятор также разрешает не учитывать максимальную процентную ставку в случае, если долг переводится на нерезидента.

В своем письме банкам НБУ сообщает, что постановление №571 вступит в силу со дня официального опубликования: ориентировочная дата опубликования - после 10 февраля 2011 года.

В Нацбанке УНИАН объяснили, что требования к максимальной процентной ставке по привлечениям от нерезидентов установлены Постановлением НБУ №363 от 3 августа 2004 года. Документом предусмотрено, что стоимость таких кредитов (с учетом комиссий, неустойки и т.д.) для фиксированной процентной ставки со сроком привлечения до 1 года не должна превышать 9,8% годовых, от 1 до 3 лет – не выше 10%, более 3 лет – не выше 11%. Для плавающей процентной ставки – ставка LIBOR для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 750 базисных пунктов.

Кроме того, с 1 января 2011 года постановлением НБУ №592 устанавливалось, что максимальная стоимость привлекаемого коммерческим банком субординированного долга (с учетом всех комиссий, неустойки и прочих предусмотренных платежей) в долларах США должна быть не выше Libor 12m +8%, в евро - Libor 12m +7%. Максимальная стоимость субдолга при привлечении гривневых средств не может превышать размера одной учетной ставки НБУ (на сегодня 7,75%) плюс 2,5% годовых.