"Табу" на досрочное снятие депозитов - паники не будет?

Национальный банк Украины вынес на обсуждение норму о запрете досрочного изъятия банковских депозитов. Как пояснил регулятор, это предложение прорабатывается для «урегулирования проблемы возврата банковских депозитов «по первому требованию», а именно – определения конкретных сроков выполнения банком своих обязательств возврата вклада и создания правовых условий для снижения рисков банка в случае досрочного расторжения срочного депозитного договора».

На суд общественности выносится вариант полного запрета досрочного снятия срочных вкладов. Предлагается разрешить возвращение вкладов исключительно в срок, определенный договором, или в случае наступления непредвиденных ситуаций, требующих от вкладчика срочных денежных расходов (оплата лечения, возмещение имущественного ущерба, обеспечение защиты в суде и т.п.).

Рассматривается еще одна инициатива НБУ - в случае обращения вкладчика с требованием о выдаче вклада до наступления срока, оговоренного договором срочного вклада, банк осуществляет выплату в срок до 30 дней с момента обращения.

Кроме того, Нацбанк предлагает установить норму, согласно которой «по договору вклада по требованию банк обязан выдать вклад в течение 3 рабочих дней с момента обращения вкладчика, кроме вкладов, сделанных юридическими лицами на иных условиях возврата, установленных договором».

Данные предложения в НБУ объясняют тем, что действующее законодательство не только не стимулирует развитие рынка долгосрочных кредитов, а наоборот, создает условия, при которых банкам экономически выгодно осуществлять краткосрочное кредитование.

«Наличие в гражданском законодательстве нормы, которая предоставляет вкладчику право в любое время расторгнуть договор и забрать свой банковский вклад, не дает банку уверенности в том, что привлеченные им средства будут находиться в его распоряжении, следовательно, в банке существуют большие риски при финансировании долгосрочных инвестиционных проектов. Таким образом, законодательство фактически не стимулирует выдачу банками долгосрочных кредитов», – подчеркивают в Нацбанке.

Действительно, ситуация на финансовом рынке неоднозначная. С одной стороны, общая сумма депозитов физических лиц уже превысила докризисные объемы, с другой – банки не спешат увеличивать кредитование. Так, на депозитах украинцы в 2010 году разместили более 271 млрд. грн., а кредитов было выдано на 204 млрд. грн.

Одни из сдерживающих факторов для банков - отсутствие устойчивой базы. Спрос на долгосрочные кредиты растет, вместе с тем депозиты, как правило, оформляются краткосрочные. Кроме того, на данный момент физические лица имеют право досрочно изымать деньги с депозита, при этом банк не имеет права требовать дострочный возврат кредита. Срочные депозиты на деле являются депозитами до востребования. Как результат – финучреждения вынуждены при выдаче займов закладывать в нем процент-другой для покрытия рисков, а это - прямой путь удорожания кредитования.

В развитых странах еще до кризиса действовали нормы, запрещающие досрочное изъятие средств с депозитов. Кроме того, депозит предлагается зачастую на срок более года. Зная, что деньги не будут востребованы раньше положенного, банк может спокойно планировать процесс кредитования.

Инициатива НБУ в целом соответствует мировой практике. По сути, регулятор предлагает разграничить виды вкладов на депозиты по требованию и срочные депозиты. Если человек не может четко спланировать время накопления, то он может разместить деньги на депозит по требованию, который без проблем закрывается и деньги возвращаются в течение трех банковских дней.

Если же планируете накапливать деньги длительное время, то можно разместить их на срочный депозит, с которого досрочное снятие средств не допускается, но при определенных обстоятельствах получить деньги можно через 30 календарных дней после обращения в банк.

В целом, вполне логичное предложение, которое учитывает интересы и физических лиц, и банков. Скорее всего, ставки депозитов по требованию будут на 4-8 п.п. ниже, чем по срочным вкладам, что является своего рода платой за льготу досрочно отзывать средства.

Внедрение подобного механизма должно спровоцировать снижение банками ставок по кредитам. Ведь финучреждениям не придется закладывать в них «депозитный» риск.

Если предложения регулятора будут поддержаны, то система заработает со второго квартала т.г. Но стоит помнить, что данные изменения не коснутся «старых» вкладов. Действующие депозиты будут погашаться и досрочно возвращаться по первому требованию вкладчика.

Вызовут ли действия регулятора отток депозитных вкладов? Скорее всего, нет. Как любое новшество, инициатива НБУ может вызвать дискуссии, но они быстро утихнут, т.к. данная методика апробирована в западноевропейских странах и доказала свою эффективность.

Александр Охрименко, председатель Набсовета банка «Центр» (для УНИАН)