На сегодняшних торгах доллар продолжит укрепляться - эксперт

Пары доллар/иена и доллар/франк на торгах в пятницу, 4 февраля, продолжат стремиться вверх и снова попытаются пробить уровни 82 и 0.95, соответственно. Такой прогноз озвучили УНИАН аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, основным событием пятницы станет релиз данных о занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США.

Если фактические цифры окажутся хотя бы такими же, как прогнозные, доллар сможет укрепиться еще больше. Таким образом, подчеркивают в FOREX CLUB в Украине, уровни 1.3500 для евро и 1.6000 - для фунта уже не кажутся недостижимыми.

Информационно-аналитический центр