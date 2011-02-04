Украина в 2011 году направит на выплату долгов 20-25% доходов бюджета - Янукович

Варшава. Украина в текущем году будет вынуждена направить на выплату внешних долгов по меньшей мере четверть доходов национального бюджета, заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Варшаве в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, глава Украинского государства, выступая на Х экономическом польско-украинском форуме, отметил, что власти за 2010 год удалось значительно улучшить экономическую ситуацию в Украине по сравнению с кризисным 2009 годом.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в прошлом году после 15% в предыдущем украинский ВВП вырос на 4,5%, рост промышленного производства составлял 11%, а экспорт вырос на треть.

Кроме этого, по его словам, инфляция в государстве уменьшилась в конце прошлого года до 9% с 13% в начале, а государственный дефицит до 5,5 с 15%.

В то же время он назвал текущий год „очень сложным” для Украины.

„Он сложный у нас с точки зрения выполнения наших финансовых обязательств перед мировыми финансовыми организациями. Мы должны платить за наши кредиты, и на 2011 год выпала самая высокая цена – это 20-25% доходов бюджета”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент заверил, что власть подготовилась к такому сценарию.

„Мы спланировали наши действия, как говорят, призвали общество, всех, кто живет в Украине, и наших партнеров понять ситуацию, и - кому нужно - затянуть пояса”, - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что эта ситуация будет учтена во всех направлениях внутренней политики Украины.