Азаров рассказал, что ждет рекапитализированные банки

На сегодняшний день ситуация в «Укргазбанке», банке «Киев» и «Родовид Банке», рекапитализированных госудсрством , а также в банке «Надра» не вызывает никаких опасений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Практически решение по ним принято. Необходимо пройти через те стадии, которые нашим законодательством определены, – это заседание экспертно-аналитического совета, затем решение правительства. По «Надра» у нас вообще ситуация не вызывает никакого беспокойства. Банк устойчиво оздоравливается, и ситуация там абсолютно нормальная, стабильная. В других банках есть определенные проблемы, но они не являются катастрофическими, требующими какого-то суперсерьезного отношения со стороны правительства, каких-то экстренных мер», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что решения по банкам правительством принимаются, исходя из возможностей с учетом их реального финансового состояния.

«Я серьезных проблем не вижу, и торопиться, в спешке, в пожарном порядке принимать решения тоже не вижу необходимости. Все придет в плановом порядке», – сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины намерен письменно обратиться к правительству с просьбой ускорить процесс принятия решения относительно рекапитализированных за государственные средства банков, а также банка «Надра».

В сообщении НБУ по итогам совещания в Нацбанке 28 января 2011 года отмечается, что от сроков решения данного вопроса зависят объемы средств, необходимых для восстановления стабильной деятельности рекапитализированных банков, восстановления доверия кредиторов и вкладчиков, улучшения инвестиционной привлекательности государства и его экономической стабильности.

Председатель Нацбанка Сергей АРБУЗОВ поручил заместителю председателя НБУ Игорю СОРКИНУ провести встречу с министром финансов Федором ЯРОШЕНКО с целью решения вопроса восстановления стабильной деятельности рекапитализированных банков и ОАО КБ «Надра».

Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет Министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

В июле 2009 года Минфин стал владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составила 84,21%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.

В банке «Надра» 9 февраля 2011 года истекает предельный срок работы временной администрации, который установлен законодательством (два года).