Доходы Госбюджета в январе составили 6,5% годового плана

Общая сумма доходов Государственного бюджета Украины за январь 2011 года (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета) составила 18 млрд. 340,1 млн. грн., что на 3 млрд. 245,4 млн. грн., или на 21,5% больше, чем за соответствующий период 2010 года, а также составляет 6,5% годового плана.

Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

По данным Госказначейства, в январе 2011 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 15 млрд. 672,2 млн. грн. (6,6% от плана 2011 года), что на 3 млрд. 215,3 млн. грн., или на 25,8% больше соответствующего показателя 2010 года.

Также сообщается, что налоговые поступления в общий фонд Госбюджета за отчетный период составили 13 млрд. 475,5 млн. грн., что на 2 млрд. 313,8 млн. грн., или на 20,7% больше поступлений за январь 2010 года.

Неналоговые поступления в общий фонд Государственного бюджета составили 1 млрд. 962,8 млн. грн., что на 1 млрд. 148,5 млн. грн., или в 2,4 раза больше соответствующего показателя января 2010 года.

В специальный фонд Государственного бюджета за январь 2011 года поступило 2 млрд. 667,9 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), или 6,2% плана 2011 года.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» доходы Государственного бюджета Украины на 2011 год предусмотрены на уровне 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда - 238,581 млрд. грн., и доходы специального фонда - 42,883 млрд.грн.

Расходы Государственного бюджета Украины на 2011 год - 321,920 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 279,087 млрд. грн. и расходы специального фонда – 42,833 млрд. грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета - 38,843 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года - 375,643 млрд. грн.