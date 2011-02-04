ВР дала НБУ право продлевать полномочия временных администраций банков на 18 месяцев

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в статью 75 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 239 народных депутатов из 405, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предоставляется право Национальному банку Украины продлевать полномочия временной администрации для системообразующих банков на срок до восемнадцати месяцев.