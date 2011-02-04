Лидеры ЕС могут расширить полномочия фонда финансовой помощи

Лидеры Европейского Союза могут взять на себя обязательства пересмотреть деятельность европейского фонда финансовой помощи, размер которого составляет 400 млрд. евро, с целью расширения его полномочий по предоставлению кредитов для борьбы с долговым кризисом.

Как сообщает сегодня Financial Times, об этом идет речь в проекте выводов, которые могут быть утверждены на сегодняшнем заседании Европейского Совета в Брюсселе.

Меры по возможному расширению полномочий фонда обсуждаются в ЕС уже несколько месяцев. Вместе с тем, в последние недели ряд стран, в частности, Германия, высказались против возможности покупки за счет средств фонда правительственных облигаций.

В проекте выводов предполагается, что лидеры ЕС договорятся подготовить конкретные предложения к марту, которые смогут предоставить фонду «гибкость и финансовые возможности способствовать адекватной поддержке» евро.

Проект выводов не содержит конкретных деталей относительно того, как могут быть пересмотрены полномочия фонда финансовой помощи.

Как отмечает издание, европейские дипломаты утверждают, что эти детали все еще обсуждаются.