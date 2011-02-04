Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9540/7,9600 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9560/7,9620, к 12:00 сузился спрэд 7,9550/7,9580. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9540/7,9600 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2702/06, к 12:00 цены снизились 0,2701/02. К закрытию цены поднялись 0,2703/04. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4300 (+0,0745).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3620/40. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,8485/10,8590, к 12:00 цены понизились 10,8475/10,8575. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8365/10,8510.