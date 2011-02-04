Программа сотрудничества с МВФ будет пересмотрена?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что условия продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом по программа stаnd-by будут пересмотрены. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, какие аргументы Украина будет использовать для изменения условия по повышению с 1 апреля стоимости газа для населения на 50%.

"Аргументы очень простые. Это, в первую очередь, экономические аргументы. Связаны они с тем, что мировая экономика, мировые рынки находятся в состоянии, к большому сожалению, неопределенности, мы испытываем серьезные проблемы. Поэтому на те планы, которые мы строили вместе с миссией МВФ, связанные с экономическим развитием, прежде всего, эти планы могут быть пересмотрены, если наш внутренний рынок не будет развиваться так динамично, как мы рассчитывали. Вот основные аргументы, которые мы высказываем миссии МВФ и руководству МВФ», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что цель реализации программы сотрудничества с МВФ заключается в увеличении темпов развития экономики. «Все, что препятствует этому, должно быть пересмотрено и решено в пользу высоких темпов роста», - подчеркнул премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ надеется, что в результате переговоров с Международным валютным фондом удастся избежать необходимости повышения цены на газ для населения на 50% с 1 апреля текущего года..

Миссия МВФ под руководством Таноса АРВАНИТИСА с 1 по 11 февраля в Киеве проводит переговоры о втором пересмотре программы сотрудничества для предоставления третьего транша кредита.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл.

В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд. долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО новое правительство Николая АЗАРОВА по договоренности с МВФ закрыло действующую кредитную линию и начало сотрудничество с Фондом по новой программе.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.