Коморовский: Польша хочет быть хорошим другом и делать хороший бизнес в Украине

Польские власти стремятся быть для Украины не только хорошим другом, но также создать предпринимателям обоих государств условия для взаимовыгодного ведения бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава польского государства сказал в Варшаве в пятницу на Х Экономическом форуме „Польша-Украина”, в котором принимал участие вместе с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

„Польша хочет быть хорошим другом и соседом Украины. Хочет также делать хороший бизнес в контактах с Украиной. Для этого Польша последовательно – а не только по сентиментальным причинам, которые также важны, поддерживает независимую Украину и ее стремление объединиться с миром Европы, которая интегрируется”, - сказал Президент.

Б.КОМОРОВСКИЙ сказал, что настоящий друг иногда должен говорить „горькую правду”, отметив, что в этом случае также должен не только критиковать, но и помогать решать проблемы и достигать поставленные цели.

Глава польского государства отметил, что международный бизнес может быть хорошим лишь в случае, когда на нем зарабатывают предприниматели обеих стран, которые сотрудничают между собой.

Он также подчеркнул, что государствам намного легче сотрудничать в условиях, когда они находятся в приближенных экономической и политических системах, отметив, что это также одна из причин, почему Польша поддерживает евроинтеграцию Украины.

„Если будем в подобной системе, подобных рамках, нам всем будет лучше”, - сказал Президент.

Б.КОМОРОВСКИЙ добавил, что опыт бывшей коммунистической Польши, которая до 1989 года была политическим сателлитом Советскому Союз, а в 2004 году вступила в Евросоюз, подтверждает правильность избранного пути интеграции.

„Сегодня мы не найдем в Польше никого серьезного в политической сфере, кто бы поставил под сомнение выгоду от пребывания страны в Европейском объединении”, - сказал глава Польского государства.