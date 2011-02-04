АМК разрешил СКМ приобрести контроль в "Банке Ренессанс Капитал"

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение кипрской компании «SCM Financial Overseas Limited» на приобретение контроля в ПАО “Банк Ренессанс Капитал” (г. Киев).

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

“Предоставлено разрешение компании «SCM Financial Overseas Limited» (Кипр) на приобретение акций ПАО «Банк Ренессанс Капитал» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента”, - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года СКМ заявила о достигнутой договоренности с Группой «Ренессанс Кредит» о сделке по покупке Группой СКМ 100% акций АО «Банк Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит»).

Финансовыми советниками (консультирование и структурирование сделки) выступили Первый украинский международный банк (ПУМБ) и ИК «Ренессанс Капитал».

Тогда указывалось, что сделка будет завешена после получения всех необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

Справка УНИАН. Компания СКМ – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании «Метинвест холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА холдинг», «Украинский ритейл» и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

Банковский бизнес СКМ в Украине представлен банками ПУМБ и «Донгорбанк».

Группа «Ренессанс Кредит» является розничным бизнесом группы «Ренессанс Групп», объединяющей инвестиционные и финансовые компании, которые специализируются на перспективных развивающихся рынках во многих странах мира.

«Ренессанс Кредит» в России является одним из лидеров сектора потребительского кредитования. Основанный в 2003 году, «Ренессанс Кредит» входит в ТОП-100 крупнейших российских банков и работает более чем с 4 млн. клиентов в России.

ПАО "Банк Ренессанс Капитал" начало коммерческую деятельность на украинском рынке в середине 2006 года.

Активы банка на 1 января 2011 года составили 531,423 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 306,157 млн. грн., обязательства – 318,839 млн. грн., уставный капитал банка - 201,4 млн. грн., собственный капитал – 212 млн. грн.

«Банк Ренессанс Капитал» в 2010 году получил чистую прибыль в 0,17 млн. грн.

100% акций "Банка Ренессанс Капитал" владеет компания RCF Europe B.V. (Нидерланды), входящая в российскую группу "Ренессанс Капитал Потребительское Кредитование".