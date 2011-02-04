НБУ ограничил перечень валют, в которых могут осуществляться инвестиции в Украину

Национальный банк Украины (НБУ) ограничил перечень валют, в которых могут осуществляться иностранные инвестиции в Украину в денежной форме. Это предусмотрено постановлением НБУ №572 от 22 декабря 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

Этим документом вносятся соответствующие изменения в Положение о порядке иностранного инвестирования в Украину и в еще ряд нормативных документов.

«Иностранные инвестиции в Украину в денежной форме разрешается осуществлять в гривнях и иностранной валюте исключительно 1 группы Классификатора», - говорится в постановлении.

В связи с этим, регулятор обязал банки зачислять на специально открытые инвестиционные счета средства исключительно в национальной валюте или в валютах, которые относятся к 1 группе Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Как сообщал УНИАН, в первую группу Классификатора включены Свободно конвертированные валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям и продаются на главных валютных рынках мира. Это такие валюты, как австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США, канадские доллары, японские иены, евро, СПЗ и т.д. Право Нацбанка определять валюты инвестирования предусмотрено Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования».

Нацбанк постановлением №572 обязал банки использовать отдельные аналитические счета для проверки соответствия операции иностранного инвестора в национальной валюте режиму использования инвестиционного счета.

Из Положения о порядке иностранного инвестирования НБУ также исключил определение «портфельная инвестиция».

Кроме того, постановлением №572 Нацбанк вносит изменения в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах.

В частности, регулятор ограничивает дальнейшие использование средств из инвестиционного счета в случае, если инвестиция была осуществлена в наличной форме.

Постановлением «572 вносятся также изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой. В частности, регулятор определил, что выписка из реестра биржевых контрактов, заключенных по результатам биржевых торгов, могут быть основанием для покупки и обмена иностранной валюты с целью возвращения за границу иностранных инвестиций (доходов, прибыли, других средств, полученных иностранным инвестором в результате инвестиционной деятельности в Украине).

Постановление № 572 вступит в силу через 60 дней после регистрации в Минюсте Украины, то есть, с 22 марта 2011 года.