Минфин проведет 8 февраля аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины проведет 8 февраля 2011 года аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства.

К размещению будут предложены бумаги с погашением: 10 августа 2011 года со сроком обращения 182 дня, 26 октября 2011 года (259 дней), 12 декабря 2012 года (672 дня), 29 января 2014 года (1 085 дней).

Минфин также проведет размещение долгосрочных амортизационных государственных облигаций номиналом 1 тыс. грн. каждая. Предусмотрено 16 этапов ежеквартальных погашений этих бумаг в размере 62,5 грн., начиная с 24 октября 2012 года.