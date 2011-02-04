НБУ: среднедневной спрос на валюту в наличном сегменте в январе снизился в 1,7 раза

В наличном сегменте в январе наблюдалось уменьшение среднедневного чистого спроса на иностранную валюту в 1,7 раза, по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в январе поступления иностранной валюты от нерезидентов превысили переводы в их пользу почти на 1,4 млрд. долл. США. При этом доля экспортных поступлений в общем объеме составляла 58%, по сравнению с 39% в декабре. Это способствовало уравновешиванию предложения иностранной валюты и спроса на нее на межбанковском валютном рынке. В этих условиях положительное сальдо интервенций Нацбанка превысило 250 млн. долл.

По информации НБУ, международные резервы за месяц увеличились на 1,6% и по состоянию на 1 февраля 2011 составили 35,1 млрд. долл.

Также сообщается, что гривня относительно доллара США в январе укрепилась на межбанковском валютном рынке на 0,12% - до 7,9525 грн./долл. США, а в наличном сегменте, по операциям по продаже долларов США - на 0,18% - до 7,98 грн./долл. США.

Официальный курс гривни к доллару США укрепился на 0,27% - до 7,94 грн./долл. США, а относительно евро и российского рубля снизился на 2,96% и 2,44% - до 10,8857 грн./евро и 2,6762 грн./10 рублей, соответственно.