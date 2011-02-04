Гривня за неделю подешевела к доллару на 0,1% и укрепилась к евро на 0,6% - эксперт

Украинская валюта по итогам последней недели подешевела к доллару на 0,1% и укрепилась к евро на 0,6%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, Национальный банк Украины в пятницу, 4 февраля, продавал доллар по курсу 7,9550 грн./долл. и покупал его по 7,9430 грн./долл. Межбанковский валютный рынок в последний день недели закрылся котировками 7,9540-7,9600 грн./долл. Курс гривни к доллару не изменился.

Как отметил А.БЛИНОВ, межбанковский валютный рынок в пятницу закрылся котировками 10,8367-10,8509 грн./евро. Гривня в этот день ревальвировала к евро на 1%.