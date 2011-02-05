Страны еврозоны намерены усилить координацию экономической политики

Брюссель. Лидеры стран-членов зоны евро договорились усилить координацию своей экономической политики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении, сделанном 4 февраля лидерами стран-членов зоны евро.

«Главы государств или правительств предпримут очередные шаги для достижения нового качества координации экономической политики в зоне евро с целью улучшения конкурентоспособности, что приведет к более высокому уровню сближения, не подрывая единый рынок», - отмечается в заявлении.

Предполагается, что Президент Европейского Совета проведет консультации с главами государств или правительств стран-членов зоны евро для определения конкретных путей усиления координации экономической политики в соответствии с Соглашением ЕС.

При этом лидеры стран-членов зоны евро предложили присоединиться к ним и остальных членов Европейского Союза, желающих сотрудничать в сфере усиления координации экономической политики.

Предполагается, что консультации о конкретных действиях должны завершиться до следующего заседания Европейского Совета, которое состоится 23-24 марта.

Лидеры стран-членов зоны евро также договорились о том, что в марте они завершат работу над конкретными предложениями относительно европейского механизма финансовой помощи с целью «обеспечить необходимую эффективность для предоставления адекватной помощи».